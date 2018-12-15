شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير المالية يشيد بمصلحة الجمارك ويؤكد دورها فى حماية منافذ وحدود الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم بزيارة لمبنى مصلحة الجمارك المصرية بالإسكندرية.

وكان فى استقباله السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة وقيادات العمل الجمركية حيث استهل زيارته لميناء الإسكندرية بعقد إجتماع بمكتب السيد كمال نجم رئيس مصلحة مع قيادات مصلحة الجمارك وقيادات ميناء الإسكندرية.

كما اصطحب الدكتور محمد معيط اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية تفقدية بالميناء للإطمئنان على سير العمل.

وتفقد وزير المالية مجمع جمارك السيارات وتم شرح دورة الإجراءات الجمركية بالمجمع بداية من مرحلة القيد وتسجيل البيان الجمركى بدفتر 46 ك . م ومراجعة المستندات المطلوبة للإفراج عن السيارات وقطع الغيار ثم أتمام إجراءات المعاينة والتثمين واستيفاء جهات العرض الرقابية.

واستفسر الوزير عن الربط بين مصلحة الجمارك والبنوك فيما يخص ملحق 4 تمويل فأفاد السيد نجم رئيس المصلحة بأن هناك ربط مع البنك المركزى بالنسبة لنموذج 4 تمويل الذى يظهر على الحاسب الألى ومع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث تظهر موافقة الهيئة على الحاسب الألى لمصلحة الجمارك ويتم مطابقتها مع الأفراج الورقى من قبل الهيئة.

كما تم عرض كيفية الكشف والمعاينة بالنسبة للسيارات وقطع الغيار والذى يتم عن طريق إدارة الحركة المختصة بمكان التخزين حيث يتم المطابقة بين بيان العبوة والوراد الفعلى على الطبيعة ويتم توضيح مواصفات السيارة ورقم الشاسيه والمحرك والكماليات الموجودة بالسيارة، حتى يتسنى لإدارة التعريفة من تحديد الأسعار على أساسها. ويتم أيضا دراسة الأسعار عن طريق لجنة التعريفة بمجرد قيد البيان الجمركى من خلال البيانات السعرية الموجودة على الحاسب الألى الخاص بالأسعار كما يتم.