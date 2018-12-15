شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع صفقات بقيمة 27 مليار دولار فى معرض التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش فعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية، تتم العديد من الصفقات التجارية، وقد سجل مركز تجهيز العمليات التجارية بالمعرض الصفقات لتتخطى الهدف المبدئى المٌقدر بـ25 مليار دولار، ليصل حجم الصفقات التجارية الموقعة إلى 27 مليار دولار حتى الآن.

وتقوم مصر باستضافة المعرض الإفريقى للتجارة البينية فى دورته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات المصرية فى مركز مصر للمعارض الدولية وهو من تنظيم البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقي، وحتى الآن استضاف المعرض ما يقرب من 1,100 عارض ليس فقط من كافة أنحاء القارة الإفريقية ولكن من جميع أنحاء العالم وبحضور 70,000 زائر من إفريقيا وكل دول العالم، كما يقام على هامش المعرض التجاري، المؤتمر الدولى للتجارة الإفريقية لعام 2018.

وتعليقًا على حجم الصفقات المبرمة التى فاقت التوقعات، صرح الدكتور بينيديكت أوراماه، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد "نحن فخورون بأن نكون شاهدين على هذا المؤشر الإيجابى لما يمكن أن تحققه اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) فى مجال التجارة البينية داخل القارة، وقد نجح البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد فى تسهيل عملية تحول وتكامل الإقتصاد الأفريقى من خلال الجمع بين المشترين والبائعين تحت سقف واحد، فى المعرض الأفريقى للتجارة البينية وهو الأول من نوعه فى القارة السمراء.

وعلى هامش فاعليات المعرض تم إستضافة فعاليات مؤتمر "تحسين البيئة من أجل تعزيز تمويل التجارة بين البلدان الأفريقية والجنوب"؛ كما عمل المعرض الإفريقى للتجارة البينية على تقريب وجهات النظر بين الممارسين لتبادل الإبداع الإفريقى فى قمة (CAX).

وتعتبر قمة CAX حدثًا رائدًا تم إطلاقه فى المعرض الإفريقى للتجارة البينية حيث يعمل كوسيلة لزيادة وتنمية معرفة وقدرة الدول الأفريقية على التجارة داخل القارة فى الصناعات الإبداعية والثقافية. وافتتح فعاليات الحدث أداء من المغنى النيجيرى WAJE، وضيوف خاصة من عظماء الصناعة الإبداعية مثل D’Banj، سفير المعرض الإفريقى للتجارة البينية IATF 2018 وفنان حائز على جوائز والرئيس التنفيذى لشركة جود ميوزيك، وأيضًا ريتا دومينيك، وهى أيضا سفيرة المعرض الإفريقى للتجارة البينية IATF 2018، وممثلة ومنتجة حائزة على جوائز، وأيضًا شركة أودرى سيلفا وكذلك أبيولا أوكي، وهى ناشرة والرئيس تنفيذى لشركة OkayAfrica ؛ وأيضًا الممثلة الحائزة على جوائز مومبى ماينا.

وتساءل البروفيسور أوراماه، خلال قمة CAX، عن أسباب افتقار مشاركة البلاد الأفريقية على مستوى العالم فى الفنون وعن استمرار أفريقيا لعب دور هامشى "فى حين أن أفريقيا هى فن فى ذاتها وخلقت الفن". وسلط الضوء على الإنجازات الفنية للأفارقة على مدى القرون وشجع المشاركين فى المعرض على أن يكونوا ناشطين فى تحول الصناعة الإبداعية كجزء من نهج شامل لتحويل جميع الصناعات فى إفريقيا.

وفى الحديث عن أهمية الصناعات الإبداعية، شبه DBanj إنتاج المحتوى الإبداعى بالنفط الخام الذى يكون من الضرورى تحسينه قبل تصديره وجعله مربحًا، وشجع DBanj القطاع المالى على دعم الاقتصاد الإبداعى فى أفريقيا.

وألقت السيدة دومينيك الضوء على إمكانات الاقتصاد الإبداعى كمصدر للعمالة للشباب، إذا تم التعامل معه وتمويله بشكل صحيح.

وتم لاحقاً تكريم سفراء المعرض الإفريقى للتجارة البينية فى عشاء سفراء IATF 2018 حيث أعربت السيدة كانايو أواني، المدير العام والعضو المنتدب لمبادرة التجارة البينية الإفريقية فى البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد، عن امتنانها لمساهمات السفراء فى الحصول على الدعم ورعاية للمعرض التجارى الذى يختتم فعالياته يوم الإثنين.