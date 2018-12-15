شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم السبت 15 -12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم السبت 15 -12-2018 استقرارا نسبيا عقب انخفاض الأسعار أمس الجمعة 2 %، نتيجة هبوط سوق الأسهم فى أمريكا، بعد بيانات اقتصادية من الصين تشير إلى انخفاض في الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 60.28 دولار للبرميل وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 % لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع الماضى شهد مزيج برنت خسارة 2.3 % تقريبا في حين هبط الخام الأمريكي 2.7%، فى الوقت الذى هبطت فيه أسواق الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في نوفمبر نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات. ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض انتاج مصافي النفط في الصين في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في الطلب رغم أن معدلات التشغيل كانت مرتفعة 2.9 % عن مستوياتها قبل عام.

ومع قلقها من وفرة متزايدة في المعروض، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون للنفط، من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من واحد % من الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضى إنها تتوقع عجزا في المعروض النفطي بحلول الربع الثاني من العام القادم بشرط أن يلتزم أعضاء أوبك والمنتجون الرئيسيون الآخرون باتفاق الأسبوع الماضي لخفض الانتاج.

وفى إطار ذلك الاتفاق تخطط السعودية، القائد الفعلى لأوبك، لخفض انتاجها من الخام إلى 10.2 مليون برميل يوميا فى يناير المقبل.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا بلا تغيير عن توقعاتها الشهر الماضى، وقالت إنها تتوقع أن يبلغ النمو 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال بنك باركليز أمس الجمعة، إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط في النصف الأول من 2019 مع هبوط المخزونات وتخفيضات فى صادرات السعودية ونهاية للإعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران.