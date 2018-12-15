شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الصادرات": معرض التجارة البينية يشهد حضورا مميزا من رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المعرض الافريقى الأول للتجارة البينية المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجارى فعالياته حيث شهد المعرض حضور مميز من قبل المشترين ورجال المال والأعمال بهدف التعرف على المنتجات المعروضة بمختلف الأجنحة المشاركة والتى تضم 34 جناح باجمالى 1063 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية .

وقالت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات إن المعرض لم يقتصر على عرض منتجات الدول المشاركة بل تم ايضا عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات الافريقية المشاركة وعدد كبير من التجار والمشترين من خارج القارة ، وذلك بهدف عقد صفقات تجارية بين هذه الشركات للمساهمة فى انعاش حركة التجارة داخل بلدان القارة السمراء .

وأشارت الى أن مسئولى الهيئة متواجدون بالجناح المصرى للرد على استفسارات زوار المعرض من المشترين والتجار والمستثمرين لتسهيل مهام عملهم داخل المعرض ،وكذلك تعريف الشركات المشاركة بالمعرض بالخدمات التى تقدمها الهيئة لمساعدة المصدرين ومعرفة طلبات واهتمامات الشركات للعمل على توفيرها لهم من قبل الهيئة واخدها بعين الاعتبار فى خطط عمل الهيئة خلال الفترة القادمة.

وأضافت الشوربجى أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية .

من ناحية أخرى أعلن البنك الافريقى للاستيراد والتصدير (Afreximbank) عن الانتهاء من إجراء صفقات تجارية بقيمة 27 مليار دولار حتى الآن وهو ما يفوق الهدف المبدئى الذى اعلنه البنك وهو 25 مليار دولار.

وتشمل الصفقات عددا من المشروعات التنموية بكل من تنزانيا وكوت ديفوار ونيجيريا وزيمبابوى وبوركينا فاسو، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بشأن الترويج لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجدبدة والمتجددة داخل دول القارة السمراء .

هذا وقد قام لاعب كرة القدم العالمى ديديه دروجبا بزيارة المعرض أمس حيث تحدث عن تجربته وكيفية تحوله من لاعب كرة قدم إلى رجل أعمال ، مؤكدا حرصه على توجيه اعماله داخل القارة السمراء بهدف المساهمة فى تنمية القارة ، داعياً جميع لأن بناء افريقيا لا يتأتى الا بسواعد ابناءها.

وقد قام دروجبا بجولة تفقدية داخل اجنحة صالات العرض بالمعرض حيث لاقى ترحيباً كبيراً من الشركات العارضة وأبدى اعجابه بالمنتجات وحجم الشركات والاستثمارات الموجودة بالمعرض.

هذا ويقام على هامش فعاليات المعرض يومياً العديد من العروض والحفلات الثقافية والفنون الافريقية التراثية داخل اجنحة الدول بهدف استعراض الإمكانيات الثقافية والحضارية الافريقية وليس فقط المنتجات والتجارة ، واستعراض عدد من الانشطة الثقافية والحفلات التى تبث الاغانى الوطنية الافريقية.