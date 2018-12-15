السيسي لرجال الصناعة: هناك فرص كبيرة لمنتجات نحتاجها ضمن خطة التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى رجال الصناعة فى مصر بأن هناك فرص كثيرة للعمل ولصناعة منتجات البلاد فى حاجة لها ضمن خطة التنمية والتوجه لتعظيم المكون المحلي.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء عاصم عبدالله شكر، مدير إدارة المياه في القوات المسلحة، اليوم السبت، مشروع معالجة مياه الصرف الصحي فى بحر البقر والمحسنة.

وقال السيسي إن الصناعة الحالية التى نحتاجها فى مجال الصرف الصحي هو جزء من صناعات أخرى تحتاجها مصر من الخارج، ونريد تحديد احتياجتنا الحكومة وتوضيحها لرجال الصناعة بالكميات المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة حتى يستطيعوا معرفة العائد من استثماراتهم.

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