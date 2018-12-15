مدبولي: إنشاء 14 مدينة جديدة في توقيت واحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، أنه يجري العمل في إنشاء 14 مدينة جديدة في توقيت واحد.

واستعرض “مدبولي” ما تم من إنجازات في المشاريع ومؤشرات الأداء الاقتصادي عبر الفيديوكونفرانس.

كما استعرض حجم التحديات في العديد من المجالات مثل الكهرباء والطاقة والنقل والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والإسكان والمياه والصرف الصحي والتموين، مؤكدا أنه تم تنفيذ مشاريع ضخمة في العديد من المجالات خلال الـ4 سنوات الماضية.

واكد ان الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون المرحلة الاولى بحلول منتصف 2020 مكتملة مع المدن الجديدة، وأضاف أن تلك المشروعات العملاقة وفرت العديد من فرص العمل للعديد من المصريين.

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