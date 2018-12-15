شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": نشرات وتوصيات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للأغراض الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين حالياً لإصدار ورقة عمل توصي بتعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع لتحسين كفاءة استخدامها تمهيدا لرفعها إلى وزارة البترول ومرفق الكهرباء ومجلس النواب.

وأكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية فتح باب الحوار البناء مع اعضاء الجمعية لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأضاف جنيدي، أن توعية رجال الأعمال بكل ما يهم قطاع الطاقة وكيفية تحسين كفاءة استخدامها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها المصانع والشركات مقابل الحصول على الطاقة تأتي على رأس أولويات خطة عمل اللجنة.

وكشف جندي، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعات مشتركة مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية لاصدار ورقة عمل توصي بتحسين التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع والتي تؤثر فيه ومنها القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار فى قطاع الطاقة.

وأضاف جنيدي، أنه سيتم إرسال ورقة عمل الجمعية إلى مختلف الجهات المعنية ومنها وزارة البترول ومرفق الكهرباء ومجلس النواب، مشيراً إلى أن فى مقدمة تلك القوانين قانون الجمارك الجديد فيما يتعلق بالشق الخاص بقطاع الطاقة وقانون الكهرباء فيما يخص بالقدرات التعاقدية وسجل كفاءة الطاقة.

وأكد أن إجتماع اللجنة أوصي بتنظيم ندوة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة خلال النصف الثاني من يناير 2019، على أن تولي الدكتور محمد حلمي هلال عضو اللجنة مسئولية تنظيمها.

واضاف: كذلك تم الاتفاق على اعداد نشرات خاصة وتوصيات عن القرارات والقوانين الخاصة بالقطاع وتوصيات لكيفية تحسين كفاءة الطاقة وارسالها لكافة المصانع والشركات والهيئات وزيادة الوعي بكافة برامج التمويل المتاحة.