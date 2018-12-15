شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 15-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 15-12-2018 عن نفس مستوياتها دون تغيير، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فى ظل حالة من الركود المسيطرة على السوق.

وقال الزينى لليوم السابع، إن أسعار الأسمنت مستقرة فى ظل حالة الركود، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 830-840 جنيها للطن للبيع التجارى، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 850 -860 جنيها للطن.

وأضاف الزينى أن مصانع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة تبيع بأرخص أسعار فى السوق، حين يباع طن الأسمنت بمصنع العريش بسعر 712 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الطن من مصنع بنى سويف بسعر 755 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجارى ما بين 825 – 830 جنيها للطن حسب تكلفة النقل، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 830 – 840 جنيها للطن.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد، فلم تشهد اليوم تغييرا، وكانت شركة حديد عز خفضت 200 جنيها للطن للمقاسات الكبيرة التى تزيد عن 16مم ، وأعقبها تخفيض شركات أخرى لأسعار نفس المقاسات "التخاين" بسعر 100 جنيها للطن نهاية الأسبوع قبل الماضى، لتصريف المخزون الراكد من هذه المقاسات الأقل استخداما، فى حين لم تتحرك أسعار المقاسات الأكثر تداولا وهى 10 – 12 مم، وكان السوق يترقب أى تحريك فى الأسعار أمس الخميس حيث تعلن عز أسعارها الجديدة كل خميس فى حالة وجود تغيير.

ويتراوح سعر بيع الحديد بين 11.350 – 12.198 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل السعر فى البيع التجارى إلى 11.450 – 12.200 ألف جنيه للطن، فى حين تتراوح أسعار البيع للمستهلك ما بين 11.600 – 12.400 ألف جنيها للطن.