شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإدارة" يعقد برنامج "التخطيط الاستراتيجى" لرؤساء أقسام التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المعهد القومى للإدارة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً برنامج "التخطيط الاستراتيجى" والذى ينظمه المعهد فى الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجارى حيث تستهدف الحلقة الأولى من البرنامج التدريبى رؤساء أقسام التخطيط والمشروعات، لإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وذلك فى إطار الخطة التدريبية للمعهد والمنوط به تنفيذها وتعزيزاً لمبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة

ومن جانبها أشارت شريفه شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لترشيح 27 من رؤساء اقسام التخطيط والجودة بالإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة للمشاركة بالبرنامج التدريبى والذى يأتى إيمانا بدور المعهد فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لمواكبة التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية والتى تهدف الى تحسين جودة التعليم في ضوء استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصرى ما قبل الجامعي

وتابعت شريفة شريف أن برنامج التخطيط الاستراتيجى يأتى استكمالاً لمبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة والتى يقوم بها المعهد القومى للإدارة بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر2030" بهدف الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإدارى للدولة سعياً لخلق جهاز إدارى كُفء وفعال قادرعلى إدارة موارد الدولة ويستطيع القيام بدوره في عملية التنمية ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.

ويشار إلى أن المعهد القومة للإدارة كان قد عقد برنامجاً تدريبياً مؤخراً حول منظومة التميز الحكومى بجمهورية مصر العربية والذى جاء بهدف تدريب عدد من المدربين من المعنيين بتدريب الجهات الحكومية على جائزة التميز الإماراتية GEM والجيل الرابع من معايير التمييز