شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يطلق برنامج "خطة الإصلاح الإدارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق المعهد القومى للإدارة البرنامج التدريبى "خطة الإصلاح الإدارى" بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية وذلك لعدد 27 فرد من موظفى القطاع الحكومى من عدة جهات، والذى عقد بمقر المعهد القومى للإدارة لمدة أربعة أيام تدربيه متصلة خلال ديسمبر 2018.

ومن جانبها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة على حرص وزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها على القيام بتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى والتى ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسى لإتمام عملية الإصلاح الإدارى بالشكل الأمثل.

كما أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بفكرة بناء القدرات والتى تسهم فى إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إدارى يقوم على الكفاءات، إلى جانب إسهامها بشكل واضح فى تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

وأشارت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى أنه تم تصميم البرنامج التدريبى على هيئة سلسلة من 3 ورش عمل لبناء القدرات بالتعاون مع أكاديميين وخبراء من المؤسسات المصرية ذات الصلة، وذلك بهدف رفع وعى موظفى الجهاز الإدارى للدولة بعملية الإصلاح الإدارى.

وتابعت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن أهداف البرنامج التدريبى "خطة الإصلاح الإدارى" تتمثل فى زيادة قدرات موظفى الجهاز الإدارى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى إعداد وتقديم برامج تطوير القدرات الإدارية بما يتماشى مع خطة الإصلاح الإدارى الوطنى الحالية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة معرفتهم بالمهارات اللازمة لتطوير الإصلاحات فى أماكن عملهم.