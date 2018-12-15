"التخطيط" تعلن حصاد مرحلة البناء فى 90 يوما للربع الأول من العام المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتهاء من 38 مشروع فى قطاع التنمية المحلية بتكلفة إجمالية حوالى 217.5 مليون جنيه

لليوم الثالث على التوالى تابعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الإعلان عن تقرير "حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوم" لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالى 18/2019 وذلك فى إطار الالتزام الدائم بأن يكون المواطن على دراية تامة ببرنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية التى تقدمها فى إطار تحقيق النهضة التنموية الشاملة.

وكشف التقرير أن عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها فى قطاع التنمية المحلية بلغ 38 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 217.5 مليون جنيه وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 18/2019، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم إنجازها فى الربع ذاته بلغت 490 مشروع بتكلفة إجمالية حوالى 27.2 مليار جنيه.

ونشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من الانفوجرافات تتناول المشروعات التى تم انجازها فى قطاع التنمية المحلية خلال الربع الأول من 18/2019 متضمنة التكلفة الإجمالية لكل مشروع وأهداف تلك المشروعات، وتاريخ البدء والانتهاء لكل مشروع.

وتأتى ضمن تلك المشروعات مشروع إنشاء مبنى الديوان العام الجديد على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف والذى بدأ فى سبتمبر 2014 وتم الانتهاء منه فى أكتوبر 2018 بتكلفة كلية حوالى 125 مليون جنيه، وذلك من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمة المقدمة، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 3.190 مليون نسمة، كذلك مشروع سور وحدة مرور سمسطا والذى بدأ فى يناير 2017 وانتهى فى سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببنى سويف بتكلف إجمالية حوالى 2.05 مليون جنيه، من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير عامل الأمن والأمان للمبانى المجمعة داخل السور، هذا بالإضافة إلى مشروع توريد معدات إنارة لمدينة الواسطى والذى بدأ فى أغسطس 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتكلفة إجمالية 1.115 مليون جنيه من أجل إنارة الطرق والشوارع.

كما تضمنت الأنفوجرافات مشروع تطوير مبانى تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف الذى بدأ فى أغسطس 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بتكلفة 0.26 مليون جنيه، للإرتقاء بالأداء الحكومى والخدمة المقدمة للمواطن، ومشروع رصف طريق الرجبى بطول 2 كم والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بحى أول المحلة الكبرى بالغربية بتكلفة 2 مليون جنيه لتسهيل حركة المرور للمواطنين والبضائع، هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء كوبرى أمام محطة قطار القرشية والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بمركز السنطة/ الغربية بتكلفة 2 مليون جنيه، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وتسهيل حركة المواصلات، ومشروع مجمع المواقف بالمحلة الكبرى الذى بدأ يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بالمحلة الكبري/ الغربية بتكلفة 0.841 مليون جنيه، من أجل إنهاء معاناة المواطنين للتنقل والتجارة بين المراكز والمحافظات، فضلا عن مشروع تجميل طريق الوبريات الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بمركز ومدينة سمنود/ الغربية بتكلفة 0.206 مليون جنيه، لتجميل المدينة والحفاظ على البيئة.

وتناولت الأنفوجرافات كذلك مشروع إنشاء المبنى الإدارى بحى الغزلان الذى بدأ فى أكتوبر 2017 وانتهى فى يوليو 2018 فى بئر العبد/ شمال سيناء بتكلفة 1.871 مليون جنيه، من أجل تسهيل الخدمات الإدارية للمواطنين، ومشروع إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة النخل الذى بدأ فى أكتوبر 2017 وانتى فى سبتمبر 2018 بمنطقة نخل/ شمال سيناء بتكلفة 6.3 مليون جنيه، لسرعة تنقل المواطنين وتسهيل عملية التبادل التجارى وتحسين منظومة الطرق، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طرق داخلية بقرى مركز نخل الذى بدأ فى أكتوبر 2017 وانتهى فى سبتمبر 2018 بمنطقة نخل/ شمال سيناء بتكلفة 33.2 مليون جنيه من أجل سرعة تنقل المواطنين وتسهيل عملية التبادل التجارى وتحسين منظومة الطرق، ومشروع تغطية ترعة الطنايمة الذى بدأ فى يناير 2018 وانتهى فى يوليو 2018 بمركز أرمنت بالأقصر بتكلفة 0.404 مليون جنيه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم الإشارة إلى مشروع تغطية ترعة العالية المستجدة الذى بدأ فى يناير 2018 وانتهى فى يوليو من نفس العام بالأقصر بتكلفة 1.527 مليون جنيه، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومشروع رصف شارع بطوب انترلوك فى قبريط الذى بدأ فى أغسطس 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بقرية قبريط/ كفر الشيخ بتكلفة 0.11 مليون جنيه لسهولة الحركة المرورية، كذلك مشروع رصف شارع بطوب انترلوك فى منشية قبريط والأشراف الذى بدأ فى أغسطس 2018 وانتهى فى سبتمبر من نفس العام بقريتى الأشراف والمنشية بتكلفة 0.09 مليون جنيه لسهولة الحركة المرورية، فضلا عن مشروع توصيل المياه الخارجية لمدرسة الشنشيفى الذى بدأ فى أغسطس 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بسوهاج بتكلفة 0.39 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية.

كذلك يضم قطاع التنمية المحلية مشروع إنشاء جراج الحملة الميكانيكية الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر من نفس العام بمركز ومدينة قطور بالغربية بتكلفة 0.265 مليون جنيه، للحفاظ على الأصول الاستثمارية بنطاق المركز، ومشروع رصف شوارع بطول 3168 متر بحى روض الفرج الذى بدأ فى سبتمبر 2018 وانتهى بنفس الشهر فى حى روض الفرج/ القاهرة بتكلفة 3.52 مليون جنيه يستفيد منه 147417 مواطن، وهناك مشروع رصف شوارع بطول 535 متر وعرض 17 متر بحى عابدين الذى بدأ فى سبتمبر 2018 وانتهى بنفس الشهر بحى عابدين بالقاهرة ويستفيد من المشروع 40815 مواطن، ومشروع رصف طريق الاتوستراد من بداية نفق زهراء المعادى حتى نفق النصر بطول

1 كم الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بالمنطقة الجنوبية/ القاهرة بتكلفة 4.075 مليون جنيه ويستفيد منه 3012943 مواطن.

كما يضم القطاع مشروع شارع جنينة الحجار بحى روض الفرج الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 1.5 مليون جنيه ويستفيد منه 1686921 مواطن، ومشروع شارع ابن الرشيد بالقاهرة بطول 1 كم الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 3 مليون جنيه ويستفيد منه 1686921 مواطن، كذلك مشروع رصف شوارع بحى الأزبكية بالقاهرة الذى بدأ فى أغسطس 2018 وانتهى فى سبتمبر من نفس العام بتكلفة 1.664 مليون جنيه ويستفيد منه 20004 مواطن، ومشروع تطوير مجزر شلقان الذى بدأ فى سبتمبر 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بالقناطر الخيرية بالقليوبية بتكلفة 0.3 مليون جنيه من أجل الحفاظ على البيئة وحياة المواطنين.

وتضمنت الأنفوجرافات التى نشرتها وزارة التخطيط حول تقرير "حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم" لقطاع التنمية المحلية مشروع استكمال إنشاء وحدة مرور أشمون بالمنوفية الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 0.0565 مليون جنيه لتوفير خدمة إصدار التراخيص، عدد المستفيدين 22267 مواطن، ومشروع توصيل الكهرباء لمدرسة ميت أم صالح بالمنوفية والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر من نفس العام بتكلفة 0.031 مليون جنيه من أجل تنظيم سير العملية التعليمية، ويستفيد منه 1200 مواطن، ومشروع توصيل مرافق للمدارس الجديدة بدائرة مركز الباجور بالمنوفية والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 0.17 مليون جنيه وذلك الحفاظ على المدارس، ويستفيد منه 3000 مواطن، كذلك مشروع توصيل المرافق للمدارس الجديدة بدائرة مركز مدينة الشهداء/ المنوفية الذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 0.57 مليون جنيه ويستفيد منه 4200 مواطن.

وتمت الإشارة إلى مشروع تدعيد طريق أولاد صقر السعادات وصقر بنى حسن/ الشرقية بأعمدة إنارة وكشافات والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 0.36 مليون جنيه لإنارة الطرق ليستفيد بها 250 ألف نسمة، مشروع استكمال حوائط ساندة على ترعة المنشآة الجديدة/ الشرقية والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى سبتمبر من نفس العام بتكلفة 0.850 مليون جنيه للحد من انهيار الجسور لخدمة 20 ألف نسمة، وهناك مشروع توريد عدد (2) وحدة توليد كهرباء لقرية رأس حدربة، وعدد (1) وحدة توليد كهرباء لمنطقة حماطة، وعدد (1) وحدة كهرباء لقرية مرسى حميرة والذى بدأ فى يوليو وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 3781 مليون جنيه لتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، وتوصيل الكهرباء لهم، فضلا عن مشروع إنشاء شبكة إطفاء بمديرية الإسكان والمرافق بالعريش/ شمال سيناء والذى بدأ فى مايو 2018 وانتهى فى يوليو من نفس العام بتكلفة 0.148 مليون جنيه لتأمين المبنى ضد مخاطر الحريق ورفع كفاءة الشبكة الموجودة.

كلك يضم قطاع التنمية المحلية مشروع رصف طريق الأربعين بسوهاج والذى بدأ فى يوليو وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة مليون جنيه لسهولة سير وسائل النقل، ومشروع إنشاء وحدة مرور مركز طما/ سوهاج والذى بدأ فى يوليو 2018 وانتهى فى أغسطس 2018 بتكلفة مليون جنيه من أجل سهولة التراخيص، ومشروع رصف وإعادة كفاءة شارع بورسعيد مركز طهطا/ سوهاج والذى بدأ فى يوليو وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 0.9 مليون جنيه لسهولة مرور المواطنين، بالإضافة إلى مشروع رصف طرق بالضبعة/ مطروح الذى بدأ فى يوليو وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 2.94 مليون جنيه لربط طرق القرى ببعضها، ومشروع إنشاء خزان مدينة الحمام/ مطروح الذى بدأ فى يوليو وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة 1.78مليون جنيه، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشروع رصف طرق بالعلمين/ مطروح الذى بدأ فى ديسمبر 2017 وانتهى فى أغسطس 2018 بتكلفة 11.59مليون جنيه لربط طرق القرى ببعضها.