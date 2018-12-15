أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 2018 ـ 12 ـ 15

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت، استقرارا ملحوظا فى حين ارتفع سعر كرتونة البيض جنيها اليوم السبت 15 ديسمبر، بحيث سجل سعر كليو الفراخ 21.5 جنيه للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 جنيها. وسجلت أسعار البيض 30.5 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 37 -38 جنيها للكرتونة.

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