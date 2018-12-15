رئيس الوزراء: نستهدف إنشاء 3.4 مليون وحدة سكنية مع منتصف 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، إن المشروعات الصخمة ومنظومة الخبز وإنشاء الصوامع والخدمات اللوجستية بالدولة، أعطى نقلة للمواطن، باختفاء الأزمات التي كانت موجودة قبل عام 2014، مشيرًا إلى أن السلع كلها متوفرة في جميع الأماكن مع الوصول للنجوع من خلال المنافذ المتحركة.

وأضاف مدبولي، في كلمته اليوم خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات، أنه في قطاع الإسكان، قبل 2014، كان هناك 388 ألف وحدة وتم إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وكان حجم ما أنفق من 40 سنة نحو 75 مليار جنيه على المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه من عام من 2014 حتى ديسمبر 2018، أتاحت الدولة 1.7 مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أنه تم بناء ما يقرب 550 وحدة تم إنهاؤها، منها فى مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع المناطق غير الآمنة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما أكد مدبولي، أنه يتم السعي بقوة لتحقيق نقلة نوعية في مجال التربية والتعليم، موضحًا أنه يستهدف مع منتصف 2020 إنشاء إجمالي 3.4 مليون وحدة سكنية.

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