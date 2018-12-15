حقائق لم تكن تعرفها عن حديقة "دبي جاردن جلو"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعدّ زيارة حديقة "دبي جاردن جلو" بمثابة خطوة أساسية لزوار دبي والمقيمين فيها، وفي ما يلي الأسباب:

فإذا كانت حديقة "دبي جاردن جلو" لا تزال على قائمة مناطق الجذب التي يتعين عليك زيارتها في دبي، فقد حانت فرصتك الآن حيث فتحت الحديقة للتوّ أبوابها مجدداً.

مرة أخرى في دبي كما في كل شتاء، هذه الحديقة المتوهجة الرائعة سوف تبهر عينيك بعروض الأضواء المدهشة والتركيبات الضوئية والفعاليات التي تشكل الأضواء محورها الرئيسي، وهناك الكثير منها.

أما إذا كنت قد زرت الحديقة المتوهجة بالفعل، فإنك لن تتفاجأ بالحقائق التالية:

1. أكبر حديقة متوهجة على الإطلاق

تتصدر حديقة "دبي جاردن جلو" القائمة بكونها أكبر وأروع مشروع في دبي، إلا أن هذا لا يثير استغراب الناس هنا، فدبي تشتهر ببناء أشياء أكبر وأفضل كي يستمتع بها الجميع.

2. أكثر من مجرد فن

تحتوي حديقة "دبي جاردن جلو" على العديد من التركيبات الفنية الأخاذة حقاً ولكن هذا ليس كل ما يمكنك أن تجده هناك. فبصرف النظر عن هذه التركيبات الإبداعية، يمكنك أن تكون جزءاً من العروض الموسيقية وأن تشارك في مجموعة فريدة من الفعاليات الوضّاءة.

3. تستخدم مواداً قابلة لإعادة التدوير

هذا صحيح، فإذا كنت تعتقد أن دبي ستبني حديقة فنون بدون الحفاظ على البيئة، فقد جانبت الصواب.

يتكون كل تركيب من التركيبات الفنية المعروضة من 500 ألف نوع مختلف من المواد المعاد تدويرها.

4. أكثر من 500 مهندس

منذ أن تم افتتاح حديقة "دبي جاردن جلو" لأول مرة عام 2015 حتى يومنا هذا، دأبت هذه الحديقة الفنية الزاهية على الاستعانة بخبرة أكثر من 500 مهندس وحرفيّ لإنتاج تركيبات فنية فريدة من نوعها.

5. كل موسم يتبع موضوع

في كل شتاء، تطلّ حديقة "دبي جاردن جلو" بحلّة جديدة من التركيبات الضوئية تدور حول موضوع معين لكي توفّر للزائرين تجربة فريدة من نوعها تعتمد على التغيير المستمر.

وفي حين ركّزت المواسم الماضية على توفير الطاقة والحفاظ على الحياة البرية والحد من النفايات، سيدور موضوع الموسم الرابع حول رحلة سفاري مفعمة بالأضواء.

6. تسعة نطاقات جذب ضوئي وغيرها الكثير

أنت هنا أبعد ما تكون عن الشعور بالملل أثناء تجوالك في أرجاء هذه الحديقة الفنية نظراً لأنها تضم تسعة نطاقات جذب ضوئي بمواضيع تعبيرية منتقاة لكي تختار منها ما يحلو لك.

لا شك أن طوافك في حديقة الجليد وحديقة الديناصورات والحديقة المتوهجة ومنها إلى الليالي السحرية وعالم البحار والغابة السعيدة سيضفي عليك أجواءً ساحرة تبهج عينيك بالألوان والأضواء طوال الليل.