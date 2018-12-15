شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: دعوة التحالفات المؤهلة لإنشاء أول ميناء جاف لتلقى كراسات الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه من المقرر دعوة الشركات المؤهلة لمشروع إنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة 6 أكتوبر، تلقى كراسات الشروط يوم 20 ديسمبر الجارى، بعدما صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء المشروع.

وقال حنورة فى تصريح لليوم السابع، إنه من المتوقع تلقى عروض الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع فى شهر مارس المقبل، وهى ثلاث تحالفات (تحالف كونكور – بي أس أيه – حسن علام / تحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري – موانئ دبي العالمية / تحالف السويدى اليكتريك – شنكر ايجيب – ثرى ايه انترناشيونال).

ويقام الميناء على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار للميناء الجاف، ويهدف المشروع لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية بما يحقق زيادة فى الناتج القومى والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.