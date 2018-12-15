شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. شركة قطاع أعمال تقدم خدمات الاستيراد والتصدير للشركات الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لأول مرة تقرر الشركة تقديم خبراتها فى مجال الاستيراد والتصدير للشركات الشقيقة.

وأضاف رضوان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشركة لديها من الإمكانيات لتقديم دراسات للشركات الشقيقة حول عمليات استيراد الخامات، وكذلك التصدير، موضحا أنه أرسل بالفعل خطابات للشركات بهذا الشأن.

وقال محمد حسنين رضوان، إننا نسعى لأن نكون الذراع التجارى لقطاع الأعمال العام بما نملكه من خبرات ومعارض داخلية يمكن استخدامها لعرض كل منتجات القطاع.

ولفت إلى أنه يتم إجراء هيكلة إدارية فى الشركة حاليا بما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية.

يذكر أن شركة المحاريث والهندسة تأسست فى سبتمبر 1929، وكانت أول شـركة أدخلت الجـرار الزراعي الميكانيكي إلى مصر ولذلك أخـذت اسمها (الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة)، وعملت على مدار أكثر من 85 عامًا فى خدمة الاقتصاد المصرى الدولى فى جميع المجالات.

وتحرص الشركة على توفير كل ما يلزم للمصانع والورش والمزارع من إنتاج الشركات العالمية والمنتجات المحلية بمعارضها المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.

وتقوم بتصدير منتجات الشركات المحلية لدول العالم، كما تقدم خدمة ما بعد البيع بواسطة مهندسين متخصصين وعمالة فنية مدربة.