أول تصريح لـ نجيب ساويرس بعد تولى شركة أوراسكوم تشغيل منطقة الأهرامات

عبد العزيز جمال

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال عن تفاصيل جديدة بعد اقتناص شركة أوراسكوم للاستثمار تشغيل منطقة الأهرامات.

وأكد "ساويرس" في تصريحات له أن الهدف الأساسى من قبول هذا التحدي لإدارة هذا المشروع ليس الربح لأن كافة عوائد التذاكر والانتقال تؤول إلى هيئة الأثار ولكن الهدف الحقيقى هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارتنا القديمة وعظمة هذه المنطقة الأثرية.

واضاف:"كما نسعى لحمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كافة المتعاملين معهم".

جدير بالذكر ان...