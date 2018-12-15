الان تتابع أسعار النفط تهبط متأثرة بخسائر وول ستريت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

هبطت أسعار النفط حوالي 2 % متضررة من هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بينما أشارت بيانات اقتصادية من الصين إلى تراجع في الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.90%.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 %، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3 % تقريباً في حين هبط الخام الأمريكي 2.7 %.

وهبطت أسواق الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في نوفمبر نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات.

ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض انتاج مصافي النفط في الصين في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في الطلب رغم أن معدلات التشغيل كانت مرتفعة 2.9% عن مستوياتها قبل عام.