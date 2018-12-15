شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تقرر تأجيل اجتماع مؤتمر تنمية محافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جمعية رجال الأعمال المصريين، تأجيل إقامة أول مؤتمر لتنمية محافظات وسط وجنوب الصعيد، والذى كان مقرر خلال شهر مارس المقبل بمحافظة أسوان.

وتسعى جمعية رجال الأعمال، إلى خروج تنظيم المؤتمر بشكل مشرف من خلال الاستعداد جيداً للمشروعات التى سيتم طرحها على كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أكد عقب لقائه وفد من وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس على عيسى، نهاية سبتمبر، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كافة شركاء التنمية فى مصر، خاصة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسى لدفع قاطرة التنمية فى البلاد .

واستعرض شعراوى، خلال اللقاء الفرص الاستثمارية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد والمطلوبة فى مختلف القطاعات والمشروعات التى تنفذها الوزارة، خاصة التى تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم إلى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.

ووجه اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية، بإمكانية تعاون الطرفين لعقد مؤتمر يتم خلاله دعوة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات وسط وجنوب الصعيد ودراسات الجدوى الخاصة بهم على أن يتم عقده خلال الفترة القريبة القادمة، وأهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة فى المحافظات والدور الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال فى دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة فى المحافظات، وإقامة صناعات عليها، خاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار فى المحافظات.