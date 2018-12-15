شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك حكومي لمواجهة التستر في سوق المواشي والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع أن الوزارة تتعاون مع الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواجهة ظاهرة التستر في قطاع الثروة الحيوانية، مبيناً أن الوزارة تهدف من خلال سياساتها العامة إلى الحفاظ على جودة المنتجات المقدمة في السوق السعودي بما يعكس مكانة المملكة محلياً وعالمياً.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بحفر الباطن مساء أول أمس الخميس كإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بحفر الباطن الأستاذ سعد المشحن، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.

فيما بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي أن الهيئة تعمل على تسهيل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من خلال لجنة تيسير الأعمال، حيث إن مجلس الغرف السعودية يعد عضواً في اللجنة كممثل للقطاع الخاص.

بدوره نوه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحفر الباطن سعد المشحن عن سعادتهم باستضافة هذا المؤتمر الذي يعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص؛ كون القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا في رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أهمية العمل على تحقيق هدف المؤتمر الذي وضع من أجله لتنمية ودعم الثروة الحيوانية التي تتميز بها هذه المحافظة، حيث تمتلك أكبر سوق للماشية في المملكة، مما يحثنا على بذل الجهود على كافة الأصعدة لتنمية وتطوير هذه الثروة.

وأشار المشحن إلى أنه من الطبيعي أن يكون التوجه العام في المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية المعنية بهذا الأمر تنمية وزيادة هذه الثروة، ومحاولة تحدي الكثير من العوائق التي تؤثر عليها بشكل أو بآخر مثل الظروف المناخية المؤثرة في المراعي وطبيعة الأرض وانصراف الكثير من الأفراد والمستثمرين عن التربية؛ مما جعل هذه المؤسسات تسعى لتوفير القروض والأراضي وإيجاد الحلول والبدائل معتمدة على استخدام التطور التكنولوجي والتقدم في مجال البحث العلمي للتوصل إلى أفضل أساليب دعم وتنمية الثروة الحيوانية، معرباً عن أمله أن يخرج هذا المؤتمر بمخرجات وتوصيات تعود على ما تتميز به المحافظة من ميزة نسبية في مجال الثروة الحيوانية.