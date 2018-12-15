شكرا لقرائتكم خبر عن 408 ملايين دولار ل«ماراوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البنك الآسيوي للتنمية، أمس الجمعة، على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 408 ملايين دولار، للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ماراوي بجنوب الفلبين.
وذكر البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أن حزمة المساعدات تتضمن قرضاً سريعاً بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل مشروعات إسكان، وأعمال تجارية، وخدمات اجتماعية.
وسيخصص قرض ثان بقيمة 100 مليون دولار لتمويل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بالمدينة.(د.ب.أ)
شكرا لقرائتكم خبر عن 408 ملايين دولار ل«ماراوي» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .