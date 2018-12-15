408 ملايين دولار ل«ماراوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البنك الآسيوي للتنمية، أمس الجمعة، على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 408 ملايين دولار، للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ماراوي بجنوب الفلبين.

وذكر البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أن حزمة المساعدات تتضمن قرضاً سريعاً بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل مشروعات إسكان، وأعمال تجارية، وخدمات اجتماعية.

وسيخصص قرض ثان بقيمة 100 مليون دولار لتمويل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بالمدينة.(د.ب.أ)