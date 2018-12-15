الأسهم السعودية «تفلت» من تراجع جماعي للمؤشرات الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت مؤشرات الأسهم الخليجية تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي في كافة الأسواق، فيما أفلتت السوق السعودية من ذلك الانخفاض عبر ارتفاعها 0.83%.

السعودية

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، نهاية الأسبوع الجاري، على ارتفاع 0.83% تعادل 65.3 نقطة، ليصل لمستوى 7914.29 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم السوق الرئيسي بنحو 16.8 مليار ريال (4.48 مليار دولار)، لتصل إلى 1.879 تريليون ريال (501.09 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع السابق بقيمة 1.862 تريليون ريال (496.6 مليار دولار).

وهبط إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 36.6% لتصل إلى 11.34 مليار ريال (3.02 مليار دولار)، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 17.88 مليار ريال (4.77 مليار دولار)، وبالمثل هبط متوسط قيمة التداول إلى 2.27 مليار ريال (604.7 مليون دولار)، مقابل 3.577 مليار ريال (953.84 مليون دولار). وانخفض إجمالي كميات التداول خلال الأسبوع بنسبة 25.98% لتصل إلى 531.87 مليون سهم.

الكويت

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت بشكل جماعي خلال الأسبوع الجاري، وسط انخفاض بالتداولات.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% ليختتم تعاملات الأسبوع عند النقطة 5387.53، فاقداً 47.76 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 6 ديسمبر.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4716.42، ليخسر 17.82 نقطة عن الأسبوع الماضي، تمثل 0.38%.

وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الجاري 463.59 مليون سهم، بتراجع 7.35% عن كميات الأسبوع الماضي البالغة 500.36 مليون سهم.

البحرين

تراجع سوق البحرين المالي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مضغوطاً من أسهم البنوك، وهبط المؤشر العام للسوق بنحو 0.05%، إلى المستوى 1319.32 نقطة، خاسراً 0.73 نقطة.

وانخفض حجم التداول 23.51 مليون سهم، مقابل 56.78 مليون سهم، وتراجعت سيولة السوق، إلى 6.12 مليون درهم، مقارنة بنحو 13.43 مليون درهم الأسبوع الماضي.

وتراجع قطاع البنوك 0.12%، بفعل هبوط الإثمار 5.26%، والخليجي التجاري 3.53%، في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 0.050%، بعد أن صعد سهم جي إف إتش 1.67%، وصعد قطاع الخدمات 0.040%، بفضل سهم عقارات سيف بنسبة 1.94%.

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 2.21%، بإقفاله عند مستوى 4448.11 نقطة، خاسرًا 100.61 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.49%، إلى 18.34 مليار ريال (47.519 مليار دولار)، مقابل 18.473 مليار ريال (47.89 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 132.36 مليون ريال.

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط من تراجع مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 2.44%، وانخفض مؤشر الصناعة 1.54%، وكان مؤشر الخدمات أقلهم تراجعًا بنسبة 1.29%.