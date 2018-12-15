شكرا لقرائتكم خبر عن «بايبر ورلد 2019» يدعم رؤية الإمارات 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد منظمو معرض عالم الورق «بايبر ورلد 2019» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، على أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة والتي تدعم «رؤية الإمارات 2021» لتحقيق بيئة مستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، وأكد فريق العمل في الشركة ضرورة زيادة الوعي والاهتمام بالمنتجات الخضراء والتحول الملحوظ لاستخدام الورق والقرطاسية والألعاب ومنتجات المكاتب صديقة البيئة. يحرص المعرض التجاري المتخصص على دعم التنمية المستدامة من خلال قسم «الغرفة الخضراء» بالمعرض الذي ينطلق في مارس من العام المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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