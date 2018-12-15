النشاط الاقتصادي لواشنطن الأدنى في 19 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 19 شهراً خلال ديسمبر الجاري، بفعل هبوط أداء قطاعي الخدمات والصناعة.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «ماركت»، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب بالقراءة الأولية سجل 53.6 نقطة، خلال الشهر الجاري، مقابل 54.7 نقطة في نوفمبر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 53.9 نقطة في الشهر الجاري، وهو أدنى مستوى في 13 شهراً مقابل 55.3 نقطة في نوفمبر، كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.4 نقطة وهو أدنى مستوى في 11 شهراً مقابل 54.7 نقطة في أكتوبر.