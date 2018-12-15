تريليون دولار إجمالي الديون في العالم 184

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إجمالي الديون في العالم العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 184 تريليون دولار بما يعادل أكثر من 86 ألف دولار لكل شخص، وهو ما يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد السنوي في العالم.

وأظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أمس أن الولايات المتحدة والصين واليابان - أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم - هي الدول الأكثر استدانة أيضاً.. وحذر الصندوق من المخاطر المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي نتيجة زيادة نصيب الدول الثلاث من إجمالي الديون في العالم لإجمالي ناتجها المحلي.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن إجمالي الدين العام والخاص في العالم يعادل حوالي 225% من إجمالي الناتج المحلي للعالم.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات صندوق النقد ارتفاع إجمالي حجم ديون العالم خلال العام الماضي بمقدار تريليوني دولار مقارنة بتقديراته السابقة المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وذلك نتيجة إضافة بيانات آخر شهرين من العام وكذلك بيانات عدد من الدول التي لم تكن متاحة أثناء إعداد التقديرات الأولية. (وام)