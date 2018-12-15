شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % حصة المصارف من إجمالي الاستثمار في التحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عبير أبو شمالة

قال سانديب تشاوهان، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العالمي للعمليات والتكنولوجيا في بنك «المشرق»: إن حجم استثمارات قطاع المصارف والخدمات المالية في التحول الرقمي بصفة عامة يصل إلى 40% من إجمالي استثمارات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أهمية هذا التحول في ظل التغير في نمط طلب عملاء البنوك، وقال في حوار مع ”الخليج 365”: إنه من المهم أن ترصد البنوك استثمارا مستمرا لا يقل عما يتراوح بين 15 و20% من إجمالي استثماراتها للتحول الرقمي.

وقال: إن الابتكار يولّد أيضًا مخاطر سيبرانية من الدرجة الأولى للبنوك وعملائها، ما رفع من أهمية القضايا الرئيسية للبنوك، وجعل البنوك تعتمد تقنيات مثل المحافظ الرقمية، وبطاقات EMV المزودة بشرائح، والمصادقة المزدوجة من خلال كلمة مرور المرة الواحدة (OTP)، ما ساعدها في تطبيق ضوابط أمنية للتخفيف من المخاطر التقليدية على الإنترنت، وأكد وجود حاجة ملحة إلى توخي اليقظة والحفاظ على المرونة لمواجهة التطورات في مجال سرقة البيانات والغش والخروق الأمنية.. وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف ترون تأثير التحول الرقمي على مستقبل العمل المصرفي والخدمات المالية بصفة عامة؟ وما تصوركم لواقع القطاع عالمياً وفي الدولة في غضون السنوات العشر المقبلة؟

ــ أدّى التطور التكنولوجي إلى إحداث ثورة في طريقة تقديم خدماتنا المصرفية، وسوف نشهد نشوء نماذج مصرفية مختلفة بشكل جذري، وستتصدر الخدمات المصرفية المفتوحة هذا المشهد وستساعد البنوك على التعاون بسهولة أكبر مع التحالفات غير التقليدية ورواد التقنيات المالية، مما سيضع معايير متفوقة للجيل القادم من الخدمات المالية من خلال التنفيذ الفوري لتعاملات العملاء.

وقد ساهمت خطة دبي 2021 ومبادرة دبي الذكية القائمتان على مبادئ الذكاء الاصطناعي، والحياة الذكية، والاقتصاد الذكي، والسياحة الذكية، في جعل دولة الإمارات مركزاً للابتكار، وتمضي دبي بخطى ثابتة نحو توفير بيئة مواتية للشركات التي تعتمد معايير ناظمة وإطاراً تنظيمياً، من أجل التحوّل إلى مدينة أكثر ذكاءً. وتتماشى الشركات في الإمارة مع توجهات حكومة دبي الذكية، وسوف تستفيد البنوك على وجه الخصوص من هذه البيئة المبتكرة.

تحديات التحول الرقمي

* ما التحديات التي يفرضها برأيكم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات المالية، وبخاصة على مستوى التشريعات التي تحكم عمل القطاع؟

ــ حالياً، تتجه الشركات حول العالم نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي للعمليات، والفرص المعرفية. وتقدم هذه التقنيات قوى عاملة جديدة في مواقع العمل، نطلق عليها اسم «العاملون الرقميون»، الذين يمتازون بتكلفة أقلّ وسرعة أكبر في العمل وقابلية للتوسيع، بالإضافة إلى تعدد المهارات. وتحتاج الشركات إلى إعادة تدريب مديريها ومشرفيها على كيفية إدارة العاملين الرقميين إلى جانب القوى العاملة البشرية، كما أن الابتكار الذي يحكم خدمة العملاء ونمو الأعمال يولّد أيضًا مخاطر سيبرانية من الدرجة الأولى للبنوك وعملائها، وعلى الرغم من أن هذه المخاطر السيبرانية ليست جديدة على الإطلاق، إلا أنها رفعت من أهمية القضايا الرئيسية للبنوك، وخلال العامين الماضيين، ساعدت تقنيات مثل المحافظ الرقمية، وبطاقات EMV المزودة بشرائح، والمصادقة المزدوجة من خلال كلمة مرور المرة الواحدة (OTP)، البنوك في تطبيق ضوابط أمنية للتخفيف من المخاطر التقليدية على الإنترنت، لكن مع استمرار تطور التكنولوجيا، أصبحت الهجمات أكثر تعقيدًا أيضًا، وهناك حاجة ملحة إلى توخي اليقظة والحفاظ على المرونة لمواجهة التطورات في مجال سرقة البيانات والغش والخروق الأمنية.

جاهزية المؤسسات

* ما مدى جاهزية المؤسسات المالية والبنوك المحلية والإقليمية لمواكبة التحول الرقمي؟

ــ يعتبر القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط من أسرع القطاعات المصرفية نمواً في العالم. وتؤثر العادات المتغيرة باستمرار للعملاء نتيجة اعتماد تطبيقات الهاتف المحمول وتوقعات الخدمة الفائقة، بشكل كبير على العمليات المصرفية التقليدية. وتمتلك البنوك بالفعل الآليات والبنى التحتية اللازمة لتنفيذ الأعمال المصرفية عبر قنوات إلكترونية متعددة. وإن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة، سيساعد البنوك على تشغيل مهامها الروتينية وغير الروتينية آلياً بشكل متزايد، مما يعزز من كفاءتها ويمنحها ميزة تنافسية وقدرة على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع. وبالنسبة للمؤسسات المالية التي تفشل في التكيف مع عصر التشغيل الآلي الجديد، فمن المرجّح أنها ستواجه صعوبات كبيرة.

متطلبات الرقمنة

* ما حجم الاستثمارات التي ترصدونها لتلبية متطلبات التحول الرقمي؟

ــ لطالما كانت الخدمات المالية والمصرفية أكبر مصدر للإنفاق على المبادرات الرقمية، إذ تساهم بنسبة 40٪ من إجمالي الإنفاق عبر جميع القطاعات. وتدرك البنوك جيداً التحوّلات الجذرية الحاصلة في مجالات المدفوعات والاستثمارات والإقراض، ويتوجب عليها أن تخصص استثمارات بنسبة 15٪ إلى 20٪ لتبني التقنيات الرقمية الجديدة.

* ما الذي يحتاجه القطاع محلياً ليتسنى له النمو ومواصلة التحول الرقمي؟

ــ لا بدّ من ضمان التطوّر بشكل مستمر من أجل تحقيق أي نمو اقتصادي. وتشتهر دولة الإمارات بدعمها الكبير لحاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المبتكرة. وقد شهدت الدولة ازدهاراً قوياً للشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل سياساتها المشجعة للأعمال.

ومن المهم إتاحة الفرص للمواهب والكفاءات من جميع أنحاء العالم مع التركيز على القوى العاملة من جيل الألفية. ومن أجل الحفاظ على استدامة مسيرة التحول، يجب وضع مهمات واضحة وأهداف قابل للتحقيق. ولا يمكن تحقيق ذلك دون وجود رعاة أقوياء وقوى عاملة متميزة.

الأمن السيبراني

* يحذر خبراء عالميون من مخاطر محدقة على مستوى أمن البيانات، فكيف تنظرون إلى هذا التحدي؟ وما أبرز مبادراتكم على مستوى الأمن السيبراني؟

ــ في هذا العصر الحافل بمبادرات التحول الرقمي حول العالم، يجب على المؤسسات أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لبناء قدرات أمن سيبراني قوية. ولا ينبغي أن تركز الاستراتيجيات الأمنية فقط على الضوابط التكنولوجية وخطط المعالجة، بل يجب أن تسخّر إمكانات العنصر البشري أيضًا، وقد كانت نسبة 80٪ من مشكلات أمن البيانات التي حدثت في العالم التجاري عبارة عن مشكلات ناجمة عن العمليات الداخلية والأشخاص، وتحتاج المؤسسات إلى تدريب وتثقيف أصحاب المصلحة، بمن في ذلك الموظفون والشركاء البائعون، حول تأثير خروق البيانات على الشؤون المالية والتشغيلية والسمعة، ويجب أن يكون هناك تعاون عام وخاص بين المؤسسات المالية القائمة والقطاع الحكومي، ويعتبر قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي هو التغيير الأهمّ في مجال تنظيم خصوصية البيانات خلال 20 عاماً، ويعمل بنك المشرق حالياً على تعزيز امتثاله لهذا القانون.

التقنيات المالية الفروع التقليدية

* ماذا يعني التحول الرقمي بالنسبة للفروع التقليدية؟ هل نتوقع اختفاءها كلياً في غضون 10 سنوات أم أنها ستتحول إلى مكاتب ذكية؟

ــ يحمل معظم العملاء الآن بنكًا في جيوبهم على شكل هاتف ذكي، ويزورون الفرع فقط للحصول على النقود الورقية وأحيانًا لخدمات الاستشارات المالية، وهذا التغير في سلوك العملاء وظهور التقنيات الجديدة لا يعني اختفاء الفروع، بل ظهور «فروع رقمية ذكية» تستخدم مجموعة من الحلول التقنية لتوفير الخدمة على مدار الساعة، وقد تصدّر بنك «المشرق» في مجال هذا التحوّل الذي شهدته الفروع، وقام بتطبيق أحدث التقنيات، بما في ذلك أجهزة «يونيفيرسال بانكر» مع خدمة العملاء المتكاملة، وأجهزة الصراف التفاعلية، والاستشارات عن بعد، ومؤتمرات الفيديو، أكشاك الخدمة الذاتية، والجدران الرقمية التفاعلية، وإعادة تدوير الرصيد النقدي، ويتم حالياً تنفيذ 95٪ من تعاملاتنا رقميًا.

شركات التقنيات المالية

أكد سانديب تشاوهان أن البنوك تعتمد بشكل كبير على الحلول المبتكرة التي طورتها شركات التقنيات المالية لتلبية احتياجات عملائها. وهذه المنافسة التي تحدث ببطء ولكن بثبات، تفسح المجال لمزيد من التعاون. وعلى الرغم من أنها لا تزال في بداياتها، إلا أن الشراكات بين البنوك وشركات التقنيات المالية تشهد انتشارًا متزايداً على شكل شراكات تجارية واستراتيجية، وفي بعض الحالات استثمارات في الأسهم. وقد دخل بنك المشرق في شراكة مع شركات تقنيات مالية قوية مثل «مايكروسوفت»، و«جوجل»، كما تعاون أيضًا مع 7 شركات تقنيات مالية ناشئة من أجل المشاركة في تطوير حلول مصرفية مبتكرة.

تحديات التوظيف

قال سانديب تشاوهان، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العالمي للعمليات والتكنولوجيا في بنك «المشرق»: إنه مع التطور المستمر للتقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات والسحابة، من المرجح أن تطال تأثيراتها العمليات والأفراد، وسنشهد تحولات وتغيرات كبيرة في نماذج العمل التقليدية التي سينتهي زمنها، وأضاف: «يجب على المؤسسات أن تعمل بشكل استباقي على بناء مكان عمل مستقبلي لا يعتمد على تجهيز الفرق فحسب، بل وتمكينها من خلال توفير بيئة وخبرات متميزة. وسيتعين على الأفراد تطوير مهاراتهم والبقاء على اطلاع على أحدث الأدوات المتاحة، كما ستكون هناك حاجة لتطبيق تقنيات تعلم جديدة».