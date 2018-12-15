بيانات سلبية تعمق خسائر الأسهم العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت الأسهم العالمية لمسار الانخفاض، خلال تعاملات أمس الجمعة، بفعل بيانات اقتصادية سلبية، أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وسجل مؤشر «إم.إس.سي.أي» الذي يعبر عن الأسهم في 47 دولة تراجعاً بنحو 0.5%، خلال تعاملات أمس، فيما يأتي تعميق خسائر الأسهم العالمية، مع تراجع مؤشرات البورصة في نيويورك واليابان والصين وأوروبا في تعاملات أمس.

في بورصة نيويورك انخفض مؤشر «داو جونز» 250 نقطة تمثل 1.1%، كما هبط «إس آند بي» 1.3%، ونزل مؤشر ناسداك 1.23%، بفعل مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، جراء البيانات الضعيفة التي أظهرتها اقتصادات كبرى منها الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي الصين سجل مؤشر «شنغهاي» المركب ومؤشر «سي.إس.أي300» تراجعاً بنحو 1.5% و1.7% على الترتيب، في ختام جلسة أمس.

وتراجعت الأسهم الصينية بفعل بيانات النشاط الاقتصادي السلبية عن نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني الماضي، أما مؤشر «ستوكس600» فتراجع بنحو 1.4% إلى 344.7 نقطة، حيث كشفت بيانات اقتصادية أمس أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو سجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014 في الشهر الماضي.

وفي آسيا، هبط المؤشر نيكاي الياباني أمس الجمعة بقيادة سهم سوفت بنك وغيره من الأسهم الكبرى، متأثراً بأداء سيّئ للعقود الآجلة وانتهاء أجل خيارات، فضلاً عن مؤشرات اقتصادية مثيرة للقلق للصين واليابان.

وانخفض نيكاي 2% إلى 21374.83 نقطة، وخلال الأسبوع، هبط 1.4%.