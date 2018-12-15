هونولولو.. أراجيح السعادة في الخليج المحصّن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: قرشي عبدون

هل تعلم أن سياسة الملبس غير الرسمي خلال العمل في آخر أيام العمل قبل عطلة نهاية الأسبوع قد بدأت من هاواي عام 1966، حتى تتمكن مصانع الملابس التقليدية من بيع المزيد من القمصان.

قلب هاواي النابض وثالث أكبر جزرها، ومركز ترابطها الحضري، فهي حديثة ومتطورة، تحيط بها مجموعة مذهلة من الشواطئ الاستوائية ذات الرمال الناعمة كالحرير، فشواطئها المشهورة عالمياً كشواطئ وايكيكي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم، حيث يجدون شعوراً غامراً بالسعادة، وهم يتأرجحون بين أمواجها العاتية ونسمات بحرها الساحرة. وبوصفها مركزاً سياسياً وتجارياً، فضلاً عن كونها مركزاً للترفيه والفنون، فإن هذه المدينة الهادئة فوق جزيرة أواهو لديها الكثير لتقدمه أكثر من الأجواء المشمسة والبحر والهدايا التذكارية الرائعة.

ينصح السياح بالتوجه إلى مركز البلدة للاستمتاع بمعالمها المعمارية الجذابة ومشاهدة قصر إيولاني، المقر السابق للسلطة الملكية لهاواي، والتجوال داخل أروقة متحف بيشوب المثير للإعجاب، المخصص لعكس تاريخ هاواي الزاخر، كما يمكن للسياح استكشاف الأعمال الفنية الشهيرة لفنانين مثل بيكاسو ومونت وموديلياني بمتحف هونولولو للفنون.

وينصح أيضاً بعدم تفويت فرصة مشاهدة القمة البركانية لجبل «دايموند هيد» الضخم الذي يؤطر المدينة، كما هناك فرصة للاستمتاع بمشاهدة ميناء هونولولو الوادع، الميناء الذي رحّب بالسفن التجارية التي كانت تبحر بين آسيا وأمريكا الشمالية في يوم من الأيام.

فقد ساعدتها الروابط المدنية المترامية الأطراف في أن تكون بوتقة للانصهار الثقافي، وينعكس ذلك في أطعمتها المتنوعة، حيث ينصح كل من يرغب في تذوق الأنواع الخاصة من الأطباق اللذيذة مثل طبق ماكاداميا وبيستو والبيتزا، والقواقع المشوية بزيارة سوق المزارعين، كما يمكن تناول الغداء في مطعم هاواي للأطعمة المحلية، الذي يقدّم أفضل الأطعمة الهاواوية.

أما بالنسبة لهواة التسوق، فليس كله عن شراء التنورات ولا الهدايا التذكارية من قمصان وغيرها، فهناك السوق الليلي الصاخب، ب«ملتقي ملعب الوها سواب» الفريد، الذي يستطيع فيه المتسوقون اقتناء المجوهرات التراثية والتحف المحلية الصنع، والأشياء الغريبة.

مدن قليلة في العالم تمزج ما بين صخب المدينة الحديثة وفردوس المياه البكر والأجواء المشمسة اللانهائية والكهوف المذهلة، وهونولولو هي إحداها، فسواء أكان السائح هنا لممارسة التزلج في مياهها أو مشاهدة متاحفها المتنوعة أو أطعمتها الفاخرة، فإن الصور التذكارية التي تلتقط في هذه المدينة التي تحتضن المناظر الطبيعية الخلابة من شأنها أن تصيب كل زائر بالغبطة والسرور.

تاريخ هونولولو

تحوّلت هونولولو من مجرد قرية صيد نائية إلى عاصمة حديثة رئيسية في المحيط الهادئ، وعلى الرغم من أن العلماء لا يستطيعون تحديد المرة الأولى التي وضع البولينيزيون أقدامهم في المنطقة الجنوبية الشرقية لجزيرة أواهو التي تعرف حالياً بهونولولو، إلا أن التاريخ الشفاهي والآثار يشيران إلى وجود مستوطنة في بواكير القرن الواحد والعشرين.

هونولولو يعني «الخليج المحصّن» وهو وصف للميناء الهادي ذات المياه العميقة التي تحده، فقد أبحر القبطان البريطاني جيمس كوك، الذي يعود له فضل اكتشاف هاواي للعالم الغربي في 1778، عبر أواهو ليلاً في رحلة مشؤومة لم ير فيها الخليج وقرية الصيد الصغيرة التي تقف بجانبه.

بعد ستة عشر عاماً، جاء بحار إنجليزي آخر وهو الكابتن ويليام براون، إلى الخليج وأطلق عليه اسم «فير هافن» أي الجنة الجميلة، وقد استمد من الاسم الذي أطلق عليه الهاواويون على جزيرتهم، فعندما علم التجار بالاكتشاف عبّروا عن سعادتهم الغامرة، وسرعان ما بدأت سفنهم ترسو في الخليج، وعملوا على حمايته بالمئات وتحوّلت قرية الصيد إلى ميناء بحري صاخب يعج بمصدري خشب الصندل وصائدي الحيتان.

أفضل وقت للزيارة

تعتبر الفترة ما بين شهري ديسمبر/ كانون الأول وإبريل / نيسان من أفضل الأوقات لزيارة هونولولو، مع درجات حرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، حيث يكون الطقس دافئاً على نحو مريح وبدون درجات رطوبة عالية.

يتزاحم هواة التزلج عند الشواطئ عندما تكون الأمواج في أفضل حالاتها، أما هواة الطبيعة فيستمتعون بمراقبة الحيتان، ترتفع درجات الحرارة بين شهري مايو / أيار وأغسطس / آب إلى 32 درجة مئوية.

فالسياح الذين يتطلعون إلى الخروج في نزهة إلى المرتفعات الشاهقة ينصحون بارتداء الملابس الثقيلة، كما أن هطول الأمطار يكون مراراً وتكراراً بين شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يكون الجو رطباً أيضاً.

المحطات السياحية المهمة

* متحف هونولولو للفنون: يعتبر هذا المتحف أول مؤسسة فنية في هاواي، يضم أكثر من 50 ألف عمل فني ومقتنيات مذهلة جمعت بطريقة انتقائية، لفنانين مثل فان جوخ ووارهول، فضلاً عن أعمال فنية آسيوية ضخمة، بما في ذلك الأعمال الفنية اليابانية المطبوعة (وود بلوك) للفنان جيمس مشنر.

* متنزه الحياة البحرية: عبارة عن متنزه بحري عالمي، يضم مناطق جاذبة للحياة البحرية وحوض مملوء بألفي حيوان بحري، ومحمية طيور بحرية، وبحيرة سلاحف، كما أن هناك أيضاً غرفة لتوالد البطاريق وحوضاً جديداً لسمك القرش الهاواوي، وأيضاً مقراً لعشرات الأنواع الأصلية في الجزيرة، ولكن الأجمل من ذلك كله هو السماح للسياح بالاقتراب من الدلافين وأسود البحر.

* المركز البولينيزي الثقافي: تم افتتاحه في ستينات القرن العشرين، يقدّم للزوار معلومات عن كيفية الإعداد للخروج في جولة سريعة في أنحاء هاواي وتاهيتي وفيجي وسامو وتانجو وماوري نيوزيلند وماركيساس دون الصعود إلى الطائرة أو الحصول على جواز سفر.

* الحي الصيني: يعتبر منطقة تاريخية يقع وسط مدينة هونولولو ويلائم جميع الأذواق وهو واحدة من أقدم المدن الصينية في الولايات المتحدة وعبارة عن متاهة مترامية الأطراف من الأزقة والشوارع تزدان بمحال بيع الأعشاب، وعيادات الوخز بالإبر ومطاعم ديم سوم، ومصانع المعكرونة، ومحال بيع الحرير المطرز (الفساتين الصينية) في الهواء الطلق، بالإضافة إلى أسواق بيع الأسماك الطازجة في الهواء الطلق، استقر فيه العمال الصينيون الذين توافدوا إلى مزارع السكر في هاواي في القرن التاسع عشر.

* قصر إيولاني: تم بناؤه في عام 1882، وكان مقراً لإقامة اثنين من الملوك السابقين لهاواي وهما الملك كالاكوا والملكة ليليوكالاني، يضم القصر معروضات عديدة من القطع الأثرية الثمينة، بما في ذلك، خشب أشجار كالاباشيس القديمة، والريش والخوذ، والعروش الملكية والمجوهرات التي تزيّن التاج.