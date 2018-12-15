مخاوف «ضعف الأداء الاقتصادي» تضغط أسعار النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط أمس الجمعة وسط مخاوف بشأن ضعف أداء اقتصادات الصين ودول منطقة اليوور، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، عن التسوية السابقة.

وذكر تجار نقلاً عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق أن مخزونات الخام الأمريكية في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت نحو 822 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول.

وتجاوزت الإمدادات العالمية من النفط الطلب على مدى الأشهر الستة الماضية مما تسبب في تضخم المخزونات ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام في نهاية نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني، وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون منهم روسيا: إنهم اتفقوا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وذكرت المنظمة أن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وبما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاجها الحالي.

وقالت مصادر مطلعة الخميس: إن المملكة العربية السعودية تعتزم خفض صادراتها النفطية إلى السوق الأمريكية بشدة، بعد صادراتها الكثيفة لثاني أكبر سوق للنفط في العالم، خلال الشهور الماضية، بهدف الحد من المخزون الكبير لدى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر في شركة النفط السعودية «أرامكو» القول: إنه تم إبلاغ شركات تكرير النفط العاملة في الولايات المتحدة، بأن شحنات الخام السعودي إليها ستتراجع خلال الشهر المقبل، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي تضم السعودية الأسبوع الماضي، خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع العام الجديد.

وبحسب المصادر فإن شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل، يمكن أن تنخفض إلى أقل مستوى لها منذ 30 عاما، والذي كانت قد سجلته في أواخر 2017 أيضا وقدره 582 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الأرقام النهائية لهذه الشحنات لم تتحدد بعد.

وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن السعودية تستهدف بخفض صادراتها إلى السوق الأمريكية، توجيه رسالة إلى الأسواق بأنها تفي بتعهداتها بشأن خفض الإنتاج؛ لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

وفي حين يمكن القول: إن قرار السعودية خفض صادراتها النفطية إلى السوق الأمريكية، إنما يستهدف إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية ككل، فإن هذه الخطوة قد تثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب السعودية وغيرها من الدول النفطية بعدم خفض الإنتاج، ومواصلة ضخ النفط إلى الأسواق للإبقاء على الأسعار المنخفضة.

وأشار أحد المصادر إلى أنه من المتوقع تراجع صادرات النفط السعودي خلال كانون الثاني/‏‏‏يناير المقبل إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا، مقابل حوالي 8 ملايين برميل خلال الشهرين الماضي والحالي.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال للصحفيين الأسبوع الماضي: إن إنتاج السعودية من النفط سينخفض خلال الشهر المقبل إلى 10.2مليون برميل يوميا، مقابل حوالي 11.1مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/‏‏‏نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، تشير بيانات بلومبيرج إلى أن متوسط صادرات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة خلال العام الحالي يبلغ 860 ألف برميل يوميا، في حين قفز المتوسط خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى حوالي 975 ألف برميل يوميا، وهو ما يشير إلى أن خفض الصادرات خلال الشهر المقبل سيكون كبيراً. (وكالات)