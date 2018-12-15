شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ل «الاستثمار» تبحث دخول حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلن بنك الاستثمار أن حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها ستدخل شريكاً استراتيجياً بحصة أغلبية من خلال زيادة رأس مال البنك.
ودعا البنك لهذا الغرض المساهمين إلى حضور اجتماع للجمعية العمومية من المقرر عقدها في 29 ديسمبر الجاري من أجل زيادة رأسماله والموافقة على دخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي.
وأفاد البنك أن الجمعية العمومية ستبحث في زيادة رأس المال لجميع المساهمين بعد تاريخ نفاذ دخول الشريك الاستراتيجي (الحكومة) وتفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب للطرح.
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