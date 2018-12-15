سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2% ل 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار خطاب أرسلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد، واطلعت عليه رويترز، أن السلطنة ستخفض إنتاج الخام اثنين في المئة اعتبارا من يناير كانون الثاني لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.

ووفقا لما ذكره الخطاب، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذاً لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مع مصدري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي، وعمان ليست عضواً في أوبك.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام. (رويترز)