الخلافات تؤخر اتفاقاً نهائياً في «مؤتمر المناخ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل مفاوضون من نحو 200 دولة إلى مسودة بخصوص كيفية تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة الاحتباس الحراري، لكن ثمة خلافات لا تزال قائمة تؤخر صدور البيان النهائي مع اقتراب اختتام مؤتمر المناخ العالمي في بولندا.

وكانت رئاسة محادثات المناخ في كاتوفيتسه ببولندا قد طالبت بوضع مسودة للاتفاق النهائي بحلول بعد ظهر الخميس، وذلك بعد مفاوضات دامت نحو أسبوعين، لكن ذلك لم يتحقق إلا في المساء. وتحدد المسودة خيارات لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي جرى التوصل إليه عام 2015، ويهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى أقل من درجتين مئويتين.

وقال البولندي ميخال كورتيكا، رئيس المحادثات: «نستطيع تنفيذ اتفاق باريس على النحو الذي توافقتم عليه جميعا. حان الآن وقت المضي قدما. علينا أن نتحرك. التغيير المناخي لن ينتظرنا»، ومن المتوقع أن يواصل المجتمعون العمل بشأن النقاط الخلافية قبل ختام المؤتمر الجمعة.

وظلت الخلافات بشأن التمويل حجر عثرة في المحادثات وكذلك مراقبة وتقييم جهود الدول لخفض الانبعاثات.

وأصدرت مجموعة من الجزر الصغيرة والدول الفقيرة، تمثل أكثر من 920 مليون نسمة بيانا موجها إلى رئيس المحادثات عبرت فيه عن إحباطها من بطء وتيرة المحادثات والافتقار إلى الطموح.

وجاء في البيان: «نشعر بقلق بالغ من الاتجاه الذي تسير فيه النتائج»، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى كتيب قواعد صارم، لضمان حدوث خفض واضح في انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.(وكالات)