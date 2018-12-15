«سيسيرو وبيرناي» توسع علاقاتها مع «واي تو آد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سيسيرو وبيرناي» للعلاقات العامة عن توسيع شبكة علاقاتها لتشمل سوريا من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع «واي تو آد» (Y2AD )، الوكالة الرائدة التي تدير عملياتها في سوريا والعراق ولبنان والإمارات. ويأتي هذا الإعلان عقب الشراكة التي أبرمتها «سيسيرو وبيرناي» مؤخراً مع شركة «إنجريدينتس» في مصر، وذلك في إطار خططها المستمرة، لتعزيز شبكتها من خبراء الاتصال والعلاقات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وقالت ميسا جنا عطوي، مديرة تطوير الأعمال في «سيسيرو وبيرناي»: تعتبر سوريا من الأسواق الحيوية والواعدة بالنسبة لشركائنا وعملائنا على حد سواء. وينبع حرص«سيسيرو وبيرناي» على إرساء حضور قوي لها في السوق السوري من الاهتمام المتزايد الذي يبديه المستثمرون بهذا السوق والإمكانات المستقبلية الكبيرة الذي ينطوي عليها. ونحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع «واي تو آد» التي تمتلك سجلاً حافلاً بالخبرة في سوريا يمتد 17 عاماً.