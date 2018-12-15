البحرين تنظم عمل مشغلي الأصول الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصرف البحرين المركزي، أمس الأول، إنه أصدر مسودة قواعد لتنظيم عمل مشغلي الأصول الرقمية، في أحدث علامة على مساعي المملكة الرامية لوضع نفسها في مصاف رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وذكر البنك أنه أصدر ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات لمشغلي منصات الأصول المشفرة، بما في ذلك قواعد تتعلق بالترخيص والرقابة على خدمات الأصول المشفرة. وتشمل القواعد أيضاً، إجراءات لحماية مصالح العملاء، والمعايير التكنولوجية والأمن الإلكتروني، وإدارة المخاطر، بحسب البنك.

وفي أنحاء أخرى بالخليج، بدأت الإمارات والسعودية في تطوير التكنولوجيا المالية لاستخدامها في عمليات تسوية عبر الحدود، بما في ذلك مشروع عملة رقمية، حسبما قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء الماضي. (رويترز)