«أجيليتي» تدرس إصدار سندات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» الكويتية طارق سلطان، عن دراسة الشركة حالياً إصدار سندات لتمويل توسعاتها، بقيمة مليار دولار في 2019.

وأوضح سلطان، أن الشركة التي تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار بحلول عام 2020، تسعى أيضاً إلى تنمية أعمالها الصناعية في مجال العقارات والمخازن في الأسواق الناشئة؛ لتلبية الطلب المتزايد الذي تحركه معاملات التجارة الإلكترونية.

(رويترز)