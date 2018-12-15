شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيليتي» تدرس إصدار سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» الكويتية طارق سلطان، عن دراسة الشركة حالياً إصدار سندات لتمويل توسعاتها، بقيمة مليار دولار في 2019.
وأوضح سلطان، أن الشركة التي تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار بحلول عام 2020، تسعى أيضاً إلى تنمية أعمالها الصناعية في مجال العقارات والمخازن في الأسواق الناشئة؛ لتلبية الطلب المتزايد الذي تحركه معاملات التجارة الإلكترونية.
(رويترز)
شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيليتي» تدرس إصدار سندات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .