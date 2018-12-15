شكرا لقرائتكم خبر عن «القصيبي» أول مستخدم لقانون الإفلاس السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي كبير إن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية الكبيرة بدأت في التماس دعم الدائنين لمسعاها بأن تصبح أول شركة تتوصل إلى تسوية بموجب قانون جديد للإفلاس، لتصبح أول شركة تستخدم القانون الذي صدر في أغسطس الماضي.
ومن شأن التوصل إلى أي اتفاق إحداث انفراجة في أكبر نزاع بشأن الدين في السعودية والمستمر منذ أن تخلفت أحمد حمد القصيبي وإخوانه وشركة أخرى، وهي مجموعة سعد، عن سداد ديون تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار في 2009.
وأبلغت المحكمة التجارية بالدمام، الشركة بأن تخطر جميع دائنيها البالغ عددهم ما يزيد على 100 جهة بأنها قدمت الالتماس. (رويترز)
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