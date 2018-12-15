توقع تقليص «الاحتياطي الفيدرالي» لوتيرة زيادة الفائدة في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مسح حديث أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقرون زيادة جديدة في معدل الفائدة الأسبوع المقبل قبل إبطاء وتيرة الارتفاع في عام 2019 مع تزايد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت نتائج مسح أجرته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، أمس الجمعة، أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالي بزيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، وفي حال اتخاذ المركزي الأمريكي قراراً برفع معدل الفائدة مجدداً في ديسمبر، فإنها ستكون الزيادة الرابعة هذا العام.

وذكر الخاضعون للاستطلاع أن وتيرة زيادة معدل الفائدة سوف تتراجع إلى مرتين في العام المقبل خلال شهري مارس وسبتمبر القادمين بدلاً من توقعات سابقة بأن البنك قد ينفذ 3 مرات بالرفع.(وكالات)