«المركزي» الألماني يخفض توقعاته للنمو إلى 1.5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أمس الجمعة توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي في البلاد لعام 2018 من 2% إلى 1.5%، من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محافظ البنك ينز فيدرمان: «من واقع رؤية اليوم، هناك مخاطر مستقبلية بالنسبة للنمو الاقتصادي، وبدرجة أقل بالنسبة لمعدل التضخم».

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قللت فيه كبرى المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وبينها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية ومجلس حكماء الاقتصاد الخمسة، من توقعات النمو الخاصة بها.

وأعلن البنك المركزي الألماني ومقره مدينة فرانكفورت هذه التقديرات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.

وأضيرت ألمانيا من نقص الأيدي العاملة في مجالي الانشاءات وصناعة تكنولوجيا المعلومات، فيما تضررت صناعة السيارات العملاقة بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2018 بسبب تطبيق قواعد اختبارات جديدة للانبعاثات. (د ب أ)