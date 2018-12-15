تذبذب أداء الأسهم القيادية في أسبوع «بيع المطلعين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تباينت الإغلاقات الأسبوعية للأسهم المحلية، مع تذبذب أداء «القيادية»، في أسبوع شهد عمليات بيع مطلعين وسط سيولة قرب 4 مليارات درهم في السوقين، مع غياب الزخم الشرائي نتيجة استمرار حالة القلق والتردد.

قادت أسهم رئيسية في العقار والبنوك، سوق دبي لارتفاع أسبوعي بنسبة 0.73% قرب 2600 نقطة، فيما تراجع «أبوظبي الأول» بمؤشر سوق العاصمة 0.31% عند مستوى 4861.53 نقطة.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بلغت 3.92 مليار درهم، منها 1.27 مليار درهم في دبي، و2.65 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.87 مليار سهم، توزعت بواقع 1.4 مليار سهم في دبي، و467.25 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 23.6 ألف صفقة.

تركزت السيولة بشكل رئيسي على سهم «أبوظبي الأول» الذي اجتذب سيولة أسبوعية بقيمة 2.1 مليار درهم، مغلقاً عند 13.96 درهم، بعد تراجعه في أسبوع 1.13%، علماً أن السهم اجتذب صفقتين كبيرتين في آخر جلسة تداول قيمتهما 1.79 مليار درهم، على 128 مليون سهم.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين المواطنين فقط خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 48.34 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجه كل من المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 27.2 مليون درهم محصلة شراء.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 86.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و82.78 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2599 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة أسبوعية بلغت 1.36% معززاً بمكاسب «أعمار العقارية» بنسبة 1.9% و«أرابتك» 3.13% و«إعمار للتطوير» 1.9% و«إعمار مولز» 2.94%.

كما ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 4.94% بفعل ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 7.32% وسوق دبي المالي 2.18% في وقت انخفض سهم «شعاع كابيتال» 10.3%.

وزاد قطاع النقل بنسبة 1% بعد ارتفاع سهم «أرامكس» 2.39% مع استقرار سهم «العربية للطيران» وانخفاض «الخليج للملاحة» 1.89%.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6% نتيجة انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.11% فيما نجح سهم «دبي الإسلامي» في امتصاص جزء من خسائر القطاع بارتفاعه بنسبة أسبوعية بلغت 0.19% فقط.

بدوره، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً أسبوعياً عند مستوى 4861.53 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.53% بعد تراجع سهم «أبوظبي الأول» 1.13%، فيما قلل سهم «أبوظبي التجاري» من خسائر القطاع بارتفاعه 1.23% رافقة «الاتحاد الوطني» الذي صعد 3.23% و«أبوظبي الإسلامي» 3.37%.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 3.19% بفعل تراجع «دانة غاز» 4.3% و«طاقة» 3.96% و«أدنوك للتوزيع» 0.43%.

في المقابل، صعد قطاع العقار بنسبة 1.31% مستفيداً من مكاسب سهم «الدار» بنسبة 1.9%، فيما نزل «إشراق» 0.39% و«رأس الخيمة العقارية» 2.16%.

وارتفع قطاع الاتصالات كذلك بنسبة أسبوعية 0.47% مدعوماً بسهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وحصد سهم «الاتحاد العقارية» أعلى التداولات في سوق دبي خلال أسبوع، بقيمة 195.4 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 6.25% إلى 0.44 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» الذي حصد سيولة قدرها 171.2 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 4.33 درهم، فيما استقطب سهم «جي إف إتش» سيولة ب132 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.79% عند 1.14 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، حصد سهم «أبوظبي الأول» أعلى تداولات، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 127.24 مليون درهم، وأقفل عند 16.98 درهم، وجاء في المركز الثالث سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 69 مليون درهم، مغلقاً عند 8.2 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع، سهم «أملاك» وزاد بنسبة 15.27% إلى 0.4 درهم، تلاه سهم «اكتتاب» وصعد بنسبة 10.42% وأقفل عند 0.27 درهم، ثم سهم «أمانات» وزاد بنسبة 9.1% إلى 1.2 درهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «شعاع كابيتال» بتراجعه 10.31% إلى 0.88 درهم، تلاه سهم «الاستشارات المالية الدولية»، وانخفض بنسبة 9.77% إلى 0.36 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين- أمان»، وهبط بنسبة 7.18% إلى 0.49 درهم.

أما من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أسبوع بسوق أبوظبي، كانت الصدارة لسهم «الوطنية للتكافل» الذي ارتفع بنسبة 16.67% مغلقاً عند 0.7 درهم، تلاه سهم «فودكو القابضة»، بارتفاعه 14.15% مغلقاً عند 3.71 درهم، ثم سهم بنك «الاتحاد الوطني» وزاد بنسبة 3.23% إلى 4.8 درهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الاتحاد للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 18.69% وأغلق سعره عند 0.78 درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بتراجعه 11.5% وأغلق عند درهم واحد، واحتل المركز الثالث من حيث التراجع سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» ونزل بنسبة 6.9% ليغلق عند 0.93 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 37 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و3 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، و26.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي فقط، كانت وجهة الشراء للمستثمرين المواطنين فقط، بصافي استثمار بلغ 48.34 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه كل من العرب والخليجيين والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 48.34 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 31.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و7.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و9 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب.

واتجه كل من المستثمرين الأجانب والخليجيين، نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 27.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 14.94 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و12.23 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.32 مليون درهم محصلة بيع العرب، و21.85 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «جي إف إتش» و«إشراق» و«أدنوك للتوزيع» و«إعمار مولز» و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«دانة غاز» و«دبي للاستثمار» و«دي إكس بي».واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 86.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و82.78 مليون درهم محصلة شراء في دبي.وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 86.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و82.78 مليون درهم محصلة بيع في دبي.