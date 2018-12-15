ضغوط تهبط بالذهب واليورو والاسترليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع بفعل ارتفاع الدولار مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل. وانخفض الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر/‏ كانون الأول عند 1236.80 دولار للأوقية.

ونزل الذهب 0.3% في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار، وانخفض البلاديوم نحو 1% في التعاملات الفورية إلى 1248.99 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، هبط الإسترليني نصف في المئة إلى أقل من 1.26 دولار بعد أن عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من زيارة لبروكسل حاولت خلالها الحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقها الخاص بانسحاب بريطانيا.

وهبط اليورو 0.5% إلى 1.1285 دولار، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين أيضاً أمس الجمعة حيث أظهر اقتصاد منطقة اليورو المزيد من الإشارات على أنه بدأ يتراجع.(وكالات)