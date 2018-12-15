شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عوائد السندات الأمريكية ببيانات سلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار السندات الأمريكية خلال تعاملات، أمس الجمعة؛ لتتراجع العوائد على تلك الديون؛ بعد بيانات اقتصادية سلبية في الصين.
وأظهرت بيانات رسمية، نمو الإنتاج الصناعي في الصين بنحو 5.4% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي؛ لكن بأقل من توقعات المحللين البالغة 5.9%.
وفي حين نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، ارتفع الناتج الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من قفزة في إنتاج قطاعي التعدين والمرافق.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الجمعة، إن الإنتاج الصناعي زاد 0.6% الشهر الماضي.(وكالات)
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