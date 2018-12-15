تراجع عوائد السندات الأمريكية ببيانات سلبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار السندات الأمريكية خلال تعاملات، أمس الجمعة؛ لتتراجع العوائد على تلك الديون؛ بعد بيانات اقتصادية سلبية في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية، نمو الإنتاج الصناعي في الصين بنحو 5.4% خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي؛ لكن بأقل من توقعات المحللين البالغة 5.9%.

وفي حين نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، ارتفع الناتج الصناعي في نوفمبر/‏تشرين الثاني بدعم من قفزة في إنتاج قطاعي التعدين والمرافق.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الجمعة، إن الإنتاج الصناعي زاد 0.6% الشهر الماضي.(وكالات)