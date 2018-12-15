730 مليار دولار خسائر العملات الإلكترونية منذ بداية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت خسائر العملات الإلكترونية 700 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وسط مخاوف تتعلق بفرض قيود تنظيمية على هذه الأصول المشفرة.

ووفقاً لمنصة «كوين ماركت كاب»، فإن سوق العملات الإلكترونية شهد خسائر تتجاوز 730 مليار دولار بقيمته السوقية مقارنة مع القيمة المسجلة في يناير من هذا العام.

وشهدت عملة «البيتكوين كاش» خسائر تتجاوز 83% خلال شهر واحد، بالتزامن مع الموجة البيعية التي ضربت سوق الأصول الرقمية في الفترة الأخيرة، وتراجعت عملة «البيتكوين كاش» بنحو 13.7% لتتراجع إلى 85.07 دولار.

وكانت «البيتكوين كاش» تسجل مستوى 518.10 دولار في بداية تعاملات يوم 14 نوفمبر الماضي ما يعني أن العملة الرقمية سجلت خسائر بنحو 83.6% في نحو شهر. كما انخفضت القيمة السوقية لعملة «البيتكوين كاش» في تعاملات أمس إلى مستوى 1.49 مليار دولار لتحل بالترتيب رقم 7 من بين أكبر العملات الافتراضية من حيث القيمة السوقية.

وكانت «البيتكوين كاش» تشغل الترتيب الثالث منذ بداية العام الحالي قبل أن تفقده وتتراجع 4 مراكز في شهر تقريباً، ويأتي الهبوط الحاد في قيمة البيتكوين كاش بالتزامن مع خسائر محلوظة داخل العملات الافتراضية ككل، حيث تتجه للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي. وتراجعت عملة «دي.إيه.إكس» أمس بنحو 33.02% إلى 0.283 دولار بقيمة سوقية بلغت 54.13 مليون دولار لتحل في الترتيب رقم 62 بين أكبر 100 عملة افتراضية.

وخلال نفس الفترة خيمت الخسائر على قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية بقيادة عملتي «ستيلر» و«الإيثريوم» كما تهاوت «البيتكوين» دون مستوى 3300 دولار.

وفي تعاملات أمس، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية 104.92 مليار دولار مقابل 109.34 مليار دولار المسجل بالأمس.

وكان السوق الرقمي فقد نحو 20 مليار دولار من قيمته في الأسبوع الماضي لكنه يتجه هذا الأسبوع لخسائر بنحو 4 مليارات دولار فقط مقارنة مع مستوى 108.80 مليار دولار المسجل في تعاملات الجمعة الماضية. (وكالات)