نمو أنشطة منطقة اليورو الأدنى في 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس الجمعة، أن أنشطة منطقة اليورو اختتمت العام على ضعف؛ حيث نمت أنشطتها بأبطأ وتيرة في أكثر من أربع سنوات مع توقف نمو الطلبيات الجديدة تقريباً بفعل التوترات التجارية والاحتجاجات العنيفة في فرنسا.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في القراءة الأولية إلى 51.3، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2014، مقارنة مع قراءة نهائية لنوفمبر/‏ تشرين الثاني عند 52.7.

وهبط مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 50.7 مقارنة مع 52.3 في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وانكمشت أنشطة الصادرات الجديدة، والتي تشمل التجارة بين الدول الأعضاء، للشهر الثالث على التوالي.

وهوى مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 51.4، مقارنة مع 53.4 في نوفمبر، وهبط مؤشر مديري المشتريات الخاص بالمصانع إلى 51.4 من 51.8 في نوفمبر.(رويترز)