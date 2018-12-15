شكرا لقرائتكم خبر عن "الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1383.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 375.8 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 270.7 ألف ورقة، بقيمة قدرها 271.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بحجم تداول بلغ 192 ألف ورقة، وبقيمة 88.6 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.2 ألف ورقة بقيمة ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على الثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 2495.8 ألف ورقة مالية بقيمة 1775.7 ألف جنيه من خلال تنفيذ 356 عملية.