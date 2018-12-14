شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصناع المصريون تدرس إنشاء شركة لتنمية منطقة أبو زنيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس جمعية الصناع المصريون، إنشاء شركة مساهمة لتنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة فى محافظة جنوب سيناء، وذلك عقب دعوة رجال الأعمال المصريين للمساهمة بالشركة، وفى الوقت نفسه الاتفاق مع الحكومة على تذليل عقبات الاستثمار بها، والتعرف على الحوافز التى ستقدمها.

وقال وليد هلال رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، إن الجمعية تستعد لعرض ورقة عمل خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى عن مستقبل الصناعة فى سيناء، وذلك لدعم الجهود الكبيرة للدولة المصرية من أجل تعمير وتنمية أرض الفيروز، بالإضافة إلى توافر كافة المقومات التى تؤهل لنجاح صناعات كثيرة، مضيفا أن هناك 4 مناطق صناعية واعدة بشبه الجزيرة وهى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، المنطقة الصناعية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمنطقة الحرفية للصناعات الصغيرة بالمساعيد بشمال سيناء، المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف هلال، لـ"الخليج 365": الجمعية مهتمة بالاستثمار فى المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، ولكنها تريد التعرف فى البداية على ما قدمته الدولة للمساعدة فى تنمية وإعمار سيناء فى إطار المنظومة الصناعية، والمشروعات الصناعية فى محور قناة السويس ونصيب شبه جزيرة سيناء والمستثمر المصرى منها، كما تريد التعرف على ما وصلت إليه المنطقة، والامتيازات المتاحة لمشاركة المستثمر المصرى بها، وكذلك الموانئ على البحر الأحمر التى تخدم المنطقة، ورؤية جهاز تنمية سيناء فى تسهيل إجراءات الاستثمار فى المرحلة المقبلة، وذلك من الوزراء والمسئولين المعنيين بهذه الملفات.

وتابع أنه عقب التعرف على الرؤية الكاملة لمنطقة أبو زنيمة، سيتم دعوة رجال الأعمال المصريين للمشاركة الفعالة والإيجابية مع الدولة فى تنمية واعمار المناطق الصناعية لشبه جزيرة سيناء، وخلق فرص العمل لأبناء سيناء واستغلال ثرواتها لصالح التنمية المستدامة، كاشفا أن الجمعية تدرس إنشاء شركة تتولى تطوير المنطقة ليس صناعياً فقط، وإنما إنشاء مدن سكنية وإدارية وتجارية خدمها.

وفى سياق آخر قال علاء سعودى المدير التنفيذى لجمعية الصناع المصريون، إن الجمعية تعتزم التركيز خلال العام المقبل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال دعوة الراغبين فى الاستثمار بهذا النشاط للاستفادة من البروتوكول الموقع بين الجمعية وبنك مصر للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بتوفير تمويل ميسر بفائدة 5% للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم دراسات جدوى وتدريب فنى لهم.