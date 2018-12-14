شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في عام ونصف في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد خسائر أسبوعية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 21 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 07:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 2.78% لتتداول حالياً عند مستويات 51.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.58$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 1.95% لتتداول عند 60.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.45$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.40% إلى مستويات 97.45 موضحاً الأعلى له في عام ونصف مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت انخفاضاً إلى 4.8% مقابل 4.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.8%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً أيضا بعد الولايات المتحدة الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 5.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 5.9%. وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الاستثمارات الثابتة تسارع النمو إلى 5.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.7% في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 0.1% كما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.5% مقابل 78.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 78.6%.

وصولاً لصدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري والتوقعات عند 54.7 ومقابل 55.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 53.9 مقابل 55.3، أسوء من التوقعات عند 55.1، ومقابل 55.4، وذلك قبل أن نشهد تسارع نمو مخزونات الجملة إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات ومقابل 0.5%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أظهر تقلص العجز إلى 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من كانون الأول/ديسمبر مقابل 7.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص العجز إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 442.0 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أقل 8% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.1 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 3% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات أقل 8% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أظهر تقلص العجز إلى 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من كانون الأول/ديسمبر مقابل 7.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص العجز إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 442.0 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أقل 8% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.1 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 3% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات أقل 8% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقرير تطرقت إلى احتمالية خفض السعودية شحناتها النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 582 ألف برميل يومياً ما يعكس تراجع بنحو 40% عن متوسط الثلاثة أشهر الماضية، مع العلم أن متوسط شحن السعودية لأمريكا خلال العام الجاري 2018 كان 860 ألف برميل يومياً وأن شحنات ارتفعت في النصف الثاني من هذا العام إلى 975 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج الإخبارية.

وفي نفس السياق، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر "نأمل أن تبقى أوبك تدفقات النفط كما هي، دون تقيد. العالم لا يريد أن يرى، أو يحتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط!"، بينما لم تعلق وزارة الطاقة السعودية على الأمر، وصرح رئيس مكافحة الاحتكار في إدارة ترامب أن الإدارة لا تزال تدرس قانون مكافحة أوبك وأوبك "تدلل على قضايا أوسع نطاقاً" مثيرة للقلق بالإضافة إلى المنافسة البحتة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الأربعاء خفض أوبك من خلال تقريرها الشهري توقعاتها للطلب على نفطها خلال العام المقبل بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 31.44 مليون برميل يومياً، نظراً لضخ المنافسين للمزيد من النفط في الأسواق بالإضافة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وأفاد التقرير أن إنتاج المنظمة تراجع الشهر الماضي بواقع 11 ألف برميل يومياً، على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مع تعويض الأعضاء لنقص الصادرات الإيرانية.

وفي نفس السياق، نوه وزير الطاقة الإماراتي ورئيس منظمة أوبك سهيل المزروعي يوم الأربعاء أن أعضاء أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة سيجتمعون في نيسان/أبريل القادم لإجراء مراجعة لمبادرة خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام المقبل 2019 عن مستويات إنتاج الشهر الماضي، وذلك بدلاً عن حزيران/يونيو المقبل من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة حينها قبل انقضاء الاتفاق الحالي.

ويأتي ذلك في أعقاب أفادت السعودية في مطلع هذا الأسبوع بأنها تخطط لخفض الإنتاج إلى مستويات 10.2 مليون برميل يومياً بحلول كانون الثاني/يناير المقبل، بانخفاض قدره 900 ألف برميل ويومياً عن مستويات إنتاج تشرين الثاني/نوفمبر، وأفادت وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض إنتاجها الشهر القادم بما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف برميل يومياً، أي بواقع 11 ألف برميل عن مستويات الشهر الماضي.

ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أعلنوا يوم الجمعة الماضية عقب انقضاء الاجتماع النصف السنوي للمنظمة عن الاتفاق على خفض أعضاء أوبك لإنتاجهم بواقع 800 ألف برميل وخفض حلفاء المنظمة بواقع 400 ألف برميل عن إنتاج تشرين الأول/أكتوبر وأن ذلك الاتفاق سيبدأ العمل به مع مطلع العام المقبل وسيستمر لمدة ستة أشهر.

كما أفاد منظمة أوبك آنذاك أنه تم إعفاء كل من إيران وفنزويلا بالإضافة إلى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي، وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق، الأمر الذي أحدث تفاؤل حذر حيال جهود أوبك وحلفائها لإعادة التوازن للأسواق العالمية.

بخلاف ذلك، لا يزال العمل في أكبر حقل ليبي للنفط متوقف عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في مطلع هذا الأسبوع حالة القوة القاهرة حيال الإمدادات من حقل شرارة، في أعقاب سيطرت ميلشيا مسلحة على الحقل النفطي، وأفادت المؤسسة الليبية أن إغلاق حقل شرارة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بواقع 315 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى تراجع الإنتاج أيضا بواقع 73 ألف برميل يومياً أخرى من حقل الفيل النفطي في ليبيا.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى 11.1 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت بانخفاض الإنتاج الأمريكي للنفط بواقع 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي من الأعلى له على الإطلاق إلى 11.6 مليون برميل يومياً.