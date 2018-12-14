شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."جلوبال تليكوم" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 115.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 377 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 82.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 300.8 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 75.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 172.5 مليون جنيه، تلتها " أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 74.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 40.1 مليون جنيه، ثم "الحديثة للمواد العازلة-موردن بيتومود" بحجم تداول 47.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 39 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 43.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 29.2 مليون جنيه، تلتها "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 38.3 مليون جنيه، وقيمة تداول 101 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 25.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 45.4 مليون جنيه، وفى التاسع "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 23.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 151.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 15.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 102.5 مليون جنيه.