شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 51.46، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 49.10 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات دون 53.40 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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