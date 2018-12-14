شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب الضغط سلباً ليكسر مستوى 1238.30 ويحاول الثبات دونه، وبالتالي، نحن بحاجة لمراقبة إغلاق اليوم بالنسبة لهذا المستوى، حيث إن الثبات دونه سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واستهداف مناطق 1208.40 بشكل رئيسي، بينما الارتقاء فوقه وثبات الإغلاق اليومي فوقه سيبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً، بانتظار زيارة مستوى 1262.51.

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