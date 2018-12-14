شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.1300، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليومي دون هذا المستوى سيشكّل حافز قوي يعزز فرص استهداف مستوى 1.1181 كمحطة تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 1.1443 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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